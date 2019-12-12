Лига Европы 2019-2020
47' Желтая карточкаГудель Неманья
51' Желтая карточкаРони Лопеш
51' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
54' Желтая карточкаИоанну Николас
0:0
57' Не забитый пенальтиДаббур Мунас
1:0
61' ГолСавич Вуядин
63' Желтая карточкаСавич Вуядин
74' Желтая карточкаАлеф Салданья
76' Желтая карточкаОкампос Лукас
27
Белек
Вид
90
Савич
Вуядин
14
Матич
Урош
13
Буну
Яссин
24
Хордан
Хоан
14
Чичарито
30
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
-
30 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
-
26 Мена ХосеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Ход матча
46'
47'
51'
51'
54'
57'
0:0
61'
1:0
63'
68'
74'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос
Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска
Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АПОЭЛ
5.5% (8)
Ничья
10.3% (15)
Севилья
84.2% (123)
1:2 Севилья
45.2% (66)
0:1 Севилья
14.4% (21)
0:2 Севилья
9.6% (14)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:3 Севилья
6.8% (10)
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