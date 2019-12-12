Лига Европы 2019-2020

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АПОЭЛ
1:0
Конец матча

Стадион:
Севилья
0'
47' Желтая карточка
Гудель Неманья
51' Желтая карточка
Рони Лопеш
51' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
54' Желтая карточка
Иоанну Николас
0:0
57' Не забитый пенальти
Даббур Мунас
1:0
61' Гол
Савич Вуядин
63' Желтая карточка
Савич Вуядин
74' Желтая карточка
Алеф Салданья
76' Желтая карточка
Окампос Лукас
90'+6
27
Белек
Вид
91
Михайлович
Драган
95
Алеф
Салданья
30
Меркис
Георге
90
Савич
Вуядин
44
Иоанну
Николас
17
Яколиш
Антонио
8
Соуза
Лукас
14
Матич
Урош
11
Сулейман
Муса
20
Павлович
Андрия
13
Буну
Яссин
15
Посо
Алехандро
36
Хенаро
Родригес
3
Серхи
Гомес
18
Эскудеро
Серхио
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
7
Рони
Лопеш
5
Окампос
Лукас
14
Чичарито
30
Хиль
Бриан
АПОЭЛ
5-4-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

46'
 
Даббур Мунас
Чичарито
46'
 
Торрес Оливер
Хордан Хоан
47'
 
Гудель Неманья
51'
 
Рони Лопеш
51'
 
Эскудеро Серхио
54'
Иоанну Николас
 
57'
0:0
Даббур Мунас
61'
Савич Вуядин
(Матич Урош)
1:0
63'
Савич Вуядин
 
68'
 
Мена Хосе
Хиль Бриан
70'
Де Винсенти Томас
Павлович Андрия
 
74'
Алеф Салданья
 
76'
 
Окампос Лукас
79'
Макрис Андреас
Яколиш Антонио
 
90'
Эфрем Георгиос
Сулейман Муса
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос
Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска
Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 1:0 АПОЭЛ Лига Европы

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
2. АПОЭЛ Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Карабах Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
4. Дюделанж Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Севилья
АПОЭЛ
5.5% (8)
Ничья
10.3% (15)
Севилья
84.2% (123)
1:2 Севилья
45.2% (66)
0:1 Севилья
14.4% (21)
0:2 Севилья
9.6% (14)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:3 Севилья
6.8% (10)
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