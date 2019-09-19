Лига Европы 2019-2020
20
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Рагуж Марко
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб
Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг
ЛАСК
53.1% (77)
Ничья
29% (42)
Русенборг
17.9% (26)
2:1 ЛАСК
26.9% (39)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:0 ЛАСК
18.6% (27)
1:2 Русенборг
9.7% (14)
0:1 Русенборг
6.2% (9)
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