Лига Европы 2019-2020

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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Русенборг
0' 7'
1
Шлагер
Александер
21
Востри
Маркус
6
Визингер
Филипп
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
8
Конрадсен
Андрес
14
Содерлунд
Александер
23
Йонсен
Бьорн
28
Адегбенро
Самуэль
ЛАСК
3-4-3
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб
Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Русенборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ПСВ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спортинг Л 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ЛАСК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Linzer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ЛАСК 0:0 Русенборг
ЛАСК
53.1% (77)
Ничья
29% (42)
Русенборг
17.9% (26)
2:1 ЛАСК
26.9% (39)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:0 ЛАСК
18.6% (27)
1:2 Русенборг
9.7% (14)
0:1 Русенборг
6.2% (9)
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