Лига Европы 2019-2020

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Лугано
0:0
Перерыв

Стадион:
Мальмё
0'
44' Желтая карточка
Нильсен Лассе
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
17
Вечеи
Балинт
10
Боттани
Маттиа
11
Карлиньос
Жуниор
70
Араторе
Марко
9
Холендер
Филип
27
Далин
Юхан
16
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
17
Бенгтссон
Расмус
4
Сафари
Беранг
8
Траустасон
Арнор
7
Баширу
Фуад
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
9
Розенберг
Маркус
32
Бергет
Йо
Инге
Лугано
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

Ход матча

30'
 
Инносент Бонке
Левицки Оскар
44'
 
Нильсен Лассе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих
Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё
Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале

Последние игры между собой

Лугано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 2:1 Лугано Лига Европы

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Мальмё 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Динамо Киев 0:1 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Лугано 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лугано 0:0 Мальмё
Лугано
32.2% (47)
Ничья
43.2% (63)
Мальмё
24.7% (36)
1:1 Ничья
37% (54)
2:1 Лугано
16.4% (24)
0:1 Мальмё
13.7% (20)
1:0 Лугано
13% (19)
1:2 Мальмё
11% (16)
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