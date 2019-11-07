Лига Европы 2019-2020
44' Желтая карточкаНильсен Лассе
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +3 =8 -9Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих
Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё
Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале
Последние игры между собой
Лугано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лугано
32.2% (47)
Ничья
43.2% (63)
Мальмё
24.7% (36)
1:1 Ничья
37% (54)
2:1 Лугано
16.4% (24)
0:1 Мальмё
13.7% (20)
1:0 Лугано
13% (19)
1:2 Мальмё
11% (16)
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