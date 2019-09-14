Лига Европы 2019-2020
Лудогорец
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Стадион: Лудогорец Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =6 -2Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София
Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Валюр Лудогорец 2:0 Витоша Быстрица Валюр 1:1 Лудогорец Берое 2:4 Лудогорец Лудогорец 2:3 Ференцварош Лудогорец 2:0 Царско село Ференцварош 2:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:1 Черно Море Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лудогорец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лудогорец
12.9% (8)
Ничья
38.7% (24)
ЦСКА Москва
48.4% (30)
1:2 ЦСКА Москва
32.3% (20)
1:1 Ничья
32.3% (20)
2:1 Лудогорец
8.1% (5)
0:1 ЦСКА Москва
8.1% (5)
1:3 ЦСКА Москва
3.2% (2)
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