Лига Европы 2019-2020

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Лудогорец
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София
Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Валюр Лудогорец 2:0 Витоша Быстрица Валюр 1:1 Лудогорец Берое 2:4 Лудогорец Лудогорец 2:3 Ференцварош Лудогорец 2:0 Царско село Ференцварош 2:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:1 Черно Море Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ференцварош 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лудогорец 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 19.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лудогорец - ЦСКА Москва
    Лудогорец
    12.9% (8)
    Ничья
    38.7% (24)
    ЦСКА Москва
    48.4% (30)
    1:2 ЦСКА Москва
    32.3% (20)
    1:1 Ничья
    32.3% (20)
    2:1 Лудогорец
    8.1% (5)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.1% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
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