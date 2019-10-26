Лига Европы 2019-2020
Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Рома
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фортуна Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
Боруссия М
42.6% (23)
Ничья
38.9% (21)
Рома
18.5% (10)
1:1 Ничья
35.2% (19)
2:1 Боруссия М
27.8% (15)
1:2 Рома
13% (7)
1:0 Боруссия М
11.1% (6)
2:0 Боруссия М
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...