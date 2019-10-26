Лига Европы 2019-2020

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Боруссия М
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фортуна Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М
Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рома 1:1 Боруссия М Лига Европы
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Рома

    До начала игры, которая состоится 07.11.2019, осталось 2 дня 21 час 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Боруссия М - Рома
    Боруссия М
    42.6% (23)
    Ничья
    38.9% (21)
    Рома
    18.5% (10)
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    2:1 Боруссия М
    27.8% (15)
    1:2 Рома
    13% (7)
    1:0 Боруссия М
    11.1% (6)
    2:0 Боруссия М
    3.7% (2)
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