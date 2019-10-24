Лига Европы 2019-2020
Слован Братислава
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: National Football Stadium
Вулверхэмптон
1:0
11' ГолШпорар Андраж
45' Желтая карточкаХольман Дэвид
14
Абена
Минти
20
Даниэл
Эрик
11
Патрисиу
Руй
49
Килмен
Макс
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
27
Саисс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шулла МихалВратарь
-
66 Байрич КенанЗащитник
-
24 Ноно ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
11 Дражич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саисс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
26 Перри ТэйлорПолузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
11'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Слован Братислава Последние 20 матчей: +15 =3 -2Слован Братислава 2:1 Погронье Ружомберок 1:1 Слован Братислава Брага 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:0 Нитра
Тренчин 2:4 Слован Братислава Слован Братислава 4:2 Бешикташ Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава ДАК 5:2 Слован Братислава ПАОК 3:2 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Жилина Слован Братислава 1:0 ПАОК Середь 0:4 Слован Братислава Дандолк 1:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:0 Злате Моравце Слован Братислава 1:0 Дандолк Сеница 0:3 Слован Братислава Ферроникели 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Ферроникели Погронье 1:3 Слован Братислава
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд
Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон
Слован Братислава
17.6% (27)
Ничья
35.9% (55)
Вулверхэмптон
46.4% (71)
1:2 Вулверхэмптон
31.4% (48)
1:1 Ничья
30.7% (47)
2:1 Слован Братислава
14.4% (22)
0:1 Вулверхэмптон
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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