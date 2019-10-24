Лига Европы 2019-2020

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Слован Братислава
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
1:0
11' Гол
Шпорар Андраж
45' Желтая карточка
Хольман Дэвид
49'
1
Грейф
Доминик
17
Медведев
Юрий
II
14
Абена
Минти
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
10
Рабиу
Ибрахим
6
Де
Кампс
Юри
20
Даниэл
Эрик
27
Хольман
Дэвид
7
Моха
Хадфи
9
Шпорар
Андраж
11
Патрисиу
Руй
49
Килмен
Макс
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
17
Гиббс-Уайт
Морган
27
Саисс
Ромен
28
Моутинью
Жоау
29
Винагре
Рубен
10
Кутроне
Патрик
9
Хименес
Рауль
Слован Братислава
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-5-2

Ход матча

11'
Шпорар Андраж
(Рабиу Ибрахим)
1:0
45'
Хольман Дэвид
 
46'
 
Траоре Адама
Кутроне Патрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Слован Братислава Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Слован Братислава 2:1 Погронье Ружомберок 1:1 Слован Братислава Брага 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:0 Нитра
Тренчин 2:4 Слован Братислава Слован Братислава 4:2 Бешикташ Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава ДАК 5:2 Слован Братислава ПАОК 3:2 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Жилина Слован Братислава 1:0 ПАОК Середь 0:4 Слован Братислава Дандолк 1:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:0 Злате Моравце Слован Братислава 1:0 Дандолк Сеница 0:3 Слован Братислава Ферроникели 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Ферроникели Погронье 1:3 Слован Братислава
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд
Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Хольман Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Слован Братислава 1:0 Вулверхэмптон
Слован Братислава
17.6% (27)
Ничья
35.9% (55)
Вулверхэмптон
46.4% (71)
1:2 Вулверхэмптон
31.4% (48)
1:1 Ничья
30.7% (47)
2:1 Слован Братислава
14.4% (22)
0:1 Вулверхэмптон
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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