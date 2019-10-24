Лига Европы 2019-2020
Гент
1:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Геламко
Вольфсбург
0:1
3' ГолВегхорст Ваут
17' Желтая карточкаОвусу Элиша
19' Желтая карточкаВегхорст Ваут
0:2
24' ГолВиктор Жоао II
28' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
33' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
37' Желтая карточкаАсаре Нана
1:2
41' ГолЯремчук Роман
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
22 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Ход матча
3'
17'
19'
24'
33'
37'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк
Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =10 -0РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург
Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн Галлешер 3:5 Вольфсбург Вольфсбург 8:1 Ницца Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Фенербахче 1:1 Вольфсбург ПСВ 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:1 Кан Ганза 1:2 Вольфсбург
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Гент
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Александрия
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
Гент
22.2% (34)
Ничья
41.8% (64)
Вольфсбург
35.9% (55)
1:1 Ничья
35.9% (55)
1:2 Вольфсбург
24.2% (37)
2:1 Гент
13.1% (20)
0:1 Вольфсбург
7.2% (11)
1:0 Гент
5.2% (8)
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