Лига Европы 2019-2020

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Гент
1:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
3' Гол
Вегхорст Ваут
17' Желтая карточка
Овусу Элиша
19' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
0:2
24' Гол
Виктор Жоао II
28' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
33' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
37' Желтая карточка
Асаре Нана
1:2
41' Гол
Яремчук Роман
49'
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
7
Яремчук
Роман
29
Депуатр
Лоран
12
Перван
Павао
32
Тиссеран
Марсель
31
Кнохе
Робин
5
Брума
Джеффри
2
Виллиам
Фуртадо
27
Арнольд
Максимилиан
23
Гилавоги
Жошуа
8
Штеффен
Ренато
40
Виктор
Жоао
II
9
Вегхорст
Ваут
7
Брекало
Йосип
Гент
4-3-1-2
Вольфсбург
3-4-3

Ход матча

3'
0:1
Вегхорст Ваут
(Тиссеран Марсель)
17'
Овусу Элиша
 
19'
 
Вегхорст Ваут
24'
0:2
Виктор Жоао II
(Арнольд Максимилиан)
28'
Вадис Оджиджа-Офоэ
 
33'
 
Виллиам Фуртадо
37'
Асаре Нана
 
41'
Яремчук Роман
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
1:2
46'
 
Мбабу Кевин
Виллиам Фуртадо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк
Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =10 -0
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург
Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн Галлешер 3:5 Вольфсбург Вольфсбург 8:1 Ницца Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Фенербахче 1:1 Вольфсбург ПСВ 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:1 Кан Ганза 1:2 Вольфсбург

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вольфсбург 1:0 Гент Лига чемпионов Гент 2:3 Вольфсбург Лига чемпионов

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Гент 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Сент-Этьен 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Александрия 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гент 1:2 Вольфсбург
Гент
22.2% (34)
Ничья
41.8% (64)
Вольфсбург
35.9% (55)
1:1 Ничья
35.9% (55)
1:2 Вольфсбург
24.2% (37)
2:1 Гент
13.1% (20)
0:1 Вольфсбург
7.2% (11)
1:0 Гент
5.2% (8)
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