Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи
Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Наполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Наполи
18.8% (13)
Ничья
30.4% (21)
Ливерпуль
50.7% (35)
1:2 Ливерпуль
39.1% (27)
1:1 Ничья
17.4% (12)
2:1 Наполи
13% (9)
2:2 Ничья
8.7% (6)
1:0 Наполи
4.3% (3)
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