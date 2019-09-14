Лига чемпионов 2019-2020

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Наполи
 
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Ливерпуль

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи
Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Наполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ливерпуль 0:3 Наполи Товарищеские матчи Ливерпуль 1:0 Наполи Лига чемпионов Наполи 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 5:0 Наполи Товарищеские матчи
Ливерпуль 3:1 Наполи Лига Европы Наполи 0:0 Ливерпуль Лига Европы

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 17.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Наполи - Ливерпуль
    Наполи
    18.8% (13)
    Ничья
    30.4% (21)
    Ливерпуль
    50.7% (35)
    1:2 Ливерпуль
    39.1% (27)
    1:1 Ничья
    17.4% (12)
    2:1 Наполи
    13% (9)
    2:2 Ничья
    8.7% (6)
    1:0 Наполи
    4.3% (3)
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