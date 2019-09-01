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Закрытие трансферного окна
 
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Закрытие трансферного окна Последние 15 матчей: +7 =8 -0
Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция
Закрытие трансферного окна 20:16 последний день Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 2:1 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Закрытие трансферного окна 1:0 последний день Закрытие трансферного окна 3:2 последний день Закрытие трансферного окна 3:1 последний день Закрытие трансферного окна 5:4 последний день
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: +0 =19 -1
Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Чемпионат Европы 2020 0:0 онлайн-трансляция Выборы страны-хозяйки Евро-2024 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция Футбольные трансферы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция

Последние игры между собой

Закрытие трансферного окна: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 2
Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы
Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна 2:1 онлайн-трансляция Трансферы
  • До матча
  • Опасный момент

    Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

    Сегодня не только день знаний, но и последний день трансферного окна в топ-чемпионатах Европы. Германия, Испания, Италия, Франция (даже Нидерланды, Турция и Украина) завершают летние кампании второго сентября. Осталось всего 12 часов до закрытия самых сочных сделок. За всем событиями трансферного дедлайна Европы мы проследим в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Закрытие трансферного окна - онлайн-трансляция

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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