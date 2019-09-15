Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
1:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИК
15' Желтая карточкаО'Шоунесси Даниэль
1:0
36' ГолПурье Атс
38' Желтая карточкаРафинья
85' Желтая карточкаВертайнен Ээту
90' Желтая карточкаПеннанен Петтери
17
Манга
Таби
33
Солдо
Винко
25
Юрю
Томми
10
Пурье
Атс
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
77
Менса
Эванс
80
Зенели
Эрфан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Юрю ТоммиПолузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Victor LuizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
36'
1:0
38'
85'
90'
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +10 =6 -4СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3ХИК 0:0 Слагельс ФА-2000 1:3 ХИК Херстедостер 4:7 ХИК ХИК 2:2 РоПС
Последние игры между собой
КуПС: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига ХИК 4:2 КуПС Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|2.
|КуПС
|23
|12
|7
|4
|40 - 23
|43
|3.
|Ильвес
|23
|11
|7
|5
|29 - 20
|40
|4.
|Хонка
|23
|11
|4
|8
|33 - 27
|37
|5.
|ХИК
|23
|8
|10
|5
|28 - 23
|34
|6.
|Мариехамн
|23
|9
|4
|10
|29 - 25
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|2.
|ХИФК
|23
|7
|8
|8
|28 - 30
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|23
|7
|8
|8
|18 - 24
|29
|4.
|РоПС
|23
|6
|6
|11
|19 - 28
|24
|5.
|Коккола ПВ
|23
|4
|4
|15
|20 - 42
|16
|6.
|ВПС
|23
|2
|10
|11
|23 - 36
|16
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