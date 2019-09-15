Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
1:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
15' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
1:0
36' Гол
Пурье Атс
38' Желтая карточка
Рафинья
85' Желтая карточка
Вертайнен Ээту
90' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90'+4
1
Виртанен
Отсо
17
Манга
Таби
33
Солдо
Винко
13
Мурильо
Луис-Карлос
7
Нгуекам
Ариэль
20
Саксман
Вилле
6
Саволайнен
Саку
8
Пеннанен
Петтери
25
Юрю
Томми
10
Пурье
Атс
11
Нисканен
Ильмари
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
50
Вяянянен
Сантери
22
Кайринен
Каан
21
Форселль
Петтери
9
Риски
Рику
77
Менса
Эванс
80
Зенели
Эрфан
КуПС
ХИК

Ход матча

15'
 
О'Шоунесси Даниэль
36'
Пурье Атс
(Саволайнен Саку)
1:0
38'
 
Рафинья
42'
 
Вяйринен Тим
Зенели Эрфан
59'
 
Сингх Хармет
Кайринен Каан
82'
Айярна Рубен
Юрю Томми
 
82'
 
Вертайнен Ээту
Рафинья
85'
 
Вертайнен Ээту
90'
Пеннанен Петтери
 
90'
Пирттийоки Юхо
Пурье Атс
 

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +10 =6 -4
СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку
КуПС 1:1 ХИФК КуПС 0:0 Легия Коккола ПВ 2:1 КуПС Легия 1:0 КуПС КуПС 0:0 Мариехамн Витебск 1:1 КуПС КуПС 2:0 Витебск Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ
ХИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3
ХИК 0:0 Слагельс ФА-2000 1:3 ХИК Херстедостер 4:7 ХИК ХИК 2:2 РоПС
ХИК 1:3 Хельсингёр Фрем 1:4 ХИК Хонка 0:1 ХИК ХИК 2:0 Скоусховед Коккола ПВ 2:1 ХИК Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига ХИК 4:0 Лахти ХИК 1:1 Б-93 Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта ХИК 2:1 Црвена Звезда ХИК 1:1 ВПС Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК

Последние игры между собой

КуПС: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига
ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига ХИК 4:2 КуПС Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 23 14 3 6 41 - 25 45
2. КуПС 23 12 7 4 40 - 23 43
3. Ильвес 23 11 7 5 29 - 20 40
4. Хонка 23 11 4 8 33 - 27 37
5. ХИК 23 8 10 5 28 - 23 34
6. Мариехамн 23 9 4 10 29 - 25 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 23 8 7 8 24 - 29 31
2. ХИФК 23 7 8 8 28 - 30 29
3. СЯК Сейнайоки 23 7 8 8 18 - 24 29
4. РоПС 23 6 6 11 19 - 28 24
5. Коккола ПВ 23 4 4 15 20 - 42 16
6. ВПС 23 2 10 11 23 - 36 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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