Финляндия: Вейккауслига 2019

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Лахти
3:0
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
30' Желтая карточка
Беобиде Хагоба
1:0
43' Гол
Jeronimo Amione
49' Желтая карточка
Erik Toernros
58' Желтая карточка
Eemeli Virta
59' Желтая карточка
Samuel Olabisi
2:0
61' Гол
Eemeli Virta
62' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
83' Вторая желтая карточка
Samuel Olabisi
3:0
90' Гол
Teemu Jaentti
90'+6
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
20
Josue
Prieto
8
Клинга
Матти
6
Eemeli
Virta
11
Jasin
Assenhoun
19
Jeronimo
Amione
10
Erik
Toernros
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
27
Samuel
Olabisi
3
Тайво
Тайе
33
Агналдо
Жуниор
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
4
Беобиде
Хагоба
7
Рахими
Юнесс
11
Кокко
Александр
Лахти
РоПС

Ход матча

30'
 
Беобиде Хагоба
34'
 
Kevin Kouassivi-Benissan
Кокко Александр
43'
Jeronimo Amione
1:0
49'
Erik Toernros
 
58'
Eemeli Virta
 
59'
 
Samuel Olabisi
61'
Eemeli Virta
2:0
62'
Кубронн Жан-Кристоф
 
65'
 
Tommi Jaentti
Лингман Лукас
66'
Teemu Jaentti
Erik Toernros
 
77'
 
Када Тарик
Juho Hyvaerinen
80'
Хаухиа Микко
Jeronimo Amione
 
83'
 
Samuel Olabisi
90'
Teemu Jaentti
(Кубронн Жан-Кристоф)
3:0
90'
Ville Salmikivi
Jasin Assenhoun
 

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лахти 0:1 Мариехамн РоПС 3:0 Лахти Лахти 3:2 Хонка ХИК 4:0 Лахти
Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти ВПС 1:1 Лахти Лахти 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку
РоПС Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС
Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС

Последние игры между собой

Лахти: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
РоПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига
РоПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Лахти Вейккауслига РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:4 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 3:4 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 РоПС Вейккауслига Лахти 2:3 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Лахти Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 22 13 3 6 39 - 25 42
2. КуПС 22 11 7 4 39 - 23 40
3. Ильвес 22 11 7 4 29 - 18 40
4. Хонка 22 10 4 8 31 - 27 34
5. ХИК 22 8 10 4 28 - 22 34
6. Мариехамн 22 9 4 9 29 - 23 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 23 8 7 8 24 - 29 31
2. ХИФК 23 7 8 8 28 - 30 29
3. СЯК Сейнайоки 23 7 8 8 18 - 24 29
4. РоПС 23 6 6 11 19 - 28 24
5. Коккола ПВ 23 4 4 15 20 - 42 16
6. ВПС 23 2 10 11 23 - 36 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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