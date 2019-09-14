Финляндия: Вейккауслига 2019
30' Желтая карточкаБеобиде Хагоба
1:0
43' ГолJeronimo Amione
49' Желтая карточкаErik Toernros
58' Желтая карточкаEemeli Virta
59' Желтая карточкаSamuel Olabisi
2:0
61' ГолEemeli Virta
62' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
83' Вторая желтая карточкаSamuel Olabisi
3:0
90' ГолTeemu Jaentti
20
Josue
Prieto
14
Муйнонен
Эту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Josue PrietoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Altin Zeqiri
-
-
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Када ТарикНападающий
-
17 Sampo Ala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
Ход матча
30'
43'
1:0
49'
58'
59'
61'
2:0
83'
90'
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лахти 0:1 Мариехамн РоПС 3:0 Лахти Лахти 3:2 Хонка ХИК 4:0 Лахти
РоПС Последние 20 матчей: +5 =5 -10ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС
Последние игры между собой
Лахти: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
РоПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
РоПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Лахти Вейккауслига РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:4 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 3:4 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 РоПС Вейккауслига Лахти 2:3 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Лахти Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|2.
|КуПС
|22
|11
|7
|4
|39 - 23
|40
|3.
|Ильвес
|22
|11
|7
|4
|29 - 18
|40
|4.
|Хонка
|22
|10
|4
|8
|31 - 27
|34
|5.
|ХИК
|22
|8
|10
|4
|28 - 22
|34
|6.
|Мариехамн
|22
|9
|4
|9
|29 - 23
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|2.
|ХИФК
|23
|7
|8
|8
|28 - 30
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|23
|7
|8
|8
|18 - 24
|29
|4.
|РоПС
|23
|6
|6
|11
|19 - 28
|24
|5.
|Коккола ПВ
|23
|4
|4
|15
|20 - 42
|16
|6.
|ВПС
|23
|2
|10
|11
|23 - 36
|16
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