Финляндия: Вейккауслига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2019
ХИФК
2:0
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
16' Гол
Луис Энрике
2:0
29' Гол
Луис Энрике
53' Желтая карточка
Robert Kakeeto
90'+3
12
Daniel
Kolar
I
15
Macario
Hing-Glover
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
18
Matias
Haenninen
7
Маттссон
Йоэль
28
Jabar
Sharza
33
Robert
Kakeeto
9
Луис
Энрике
14
Тикиньо
Франсиско
27
Тукиайнен
Сакари
33
Аксалу
Михкель
15
Эльхи
Тревор
23
Кадио
Дидье
2
Меро
Йоэл
16
Joonas
Sundman
19
Малоло
Обед
11
Олейник
Денис
58
Хетемай
Мехмет
77
Акофф
Дион
29
Jeremiah
Streng
24
Jyri
Kiuru
ХИФК
СЯК Сейнайоки

Ход матча

16'
Луис Энрике
1:0
29'
Луис Энрике
(Тикиньо Франсиско)
2:0
34'
 
Хатакка Дани
Эльхи Тревор
53'
Robert Kakeeto
 
56'
 
Сараярви Йессе
Акофф Дион
75'
 
Maximo Tolonen
Jyri Kiuru
82'
Kevin Larsson
Тукиайнен Сакари
 
88'
Thais Damgaard Nielsen
Jabar Sharza
 

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес
Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =7 -8
СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС
СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
СЯК Сейнайоки 3:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 23 14 3 6 41 - 25 45
2. КуПС 23 12 7 4 40 - 23 43
3. Ильвес 23 11 7 5 29 - 20 40
4. Хонка 24 12 4 8 36 - 28 40
5. ХИК 24 8 10 6 29 - 26 34
6. Мариехамн 23 9 4 10 29 - 25 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 24 9 7 8 26 - 30 34
2. ХИФК 24 8 8 8 30 - 30 32
3. СЯК Сейнайоки 24 7 8 9 18 - 26 29
4. РоПС 24 6 6 12 20 - 32 24
5. Коккола ПВ 24 5 4 15 24 - 43 19
6. ВПС 24 2 10 12 24 - 38 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...