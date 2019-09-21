Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
2:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
СЯК Сейнайоки
1:0
16' ГолЛуис Энрике
2:0
29' ГолЛуис Энрике
53' Желтая карточкаRobert Kakeeto
24
Мянтюля
Теро
28
Jabar
Sharza
15
Эльхи
Тревор
23
Кадио
Дидье
19
Малоло
Обед
77
Акофф
Дион
24
Jyri
Kiuru
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
- Нападающий
-
24 Jyri KiuruНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Page
Ход матча
16'
1:0
29'
2:0
53'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =7 -6ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =7 -8СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС
СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
СЯК Сейнайоки 3:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|2.
|КуПС
|23
|12
|7
|4
|40 - 23
|43
|3.
|Ильвес
|23
|11
|7
|5
|29 - 20
|40
|4.
|Хонка
|24
|12
|4
|8
|36 - 28
|40
|5.
|ХИК
|24
|8
|10
|6
|29 - 26
|34
|6.
|Мариехамн
|23
|9
|4
|10
|29 - 25
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|24
|9
|7
|8
|26 - 30
|34
|2.
|ХИФК
|24
|8
|8
|8
|30 - 30
|32
|3.
|СЯК Сейнайоки
|24
|7
|8
|9
|18 - 26
|29
|4.
|РоПС
|24
|6
|6
|12
|20 - 32
|24
|5.
|Коккола ПВ
|24
|5
|4
|15
|24 - 43
|19
|6.
|ВПС
|24
|2
|10
|12
|24 - 38
|16
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