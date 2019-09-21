Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
Хонка
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ХИК
0'
8' Желтая карточка
Баа Джиден
0:1
32' Гол
Кайринен Каан
41' Желтая карточка
Konsta Rasimus
45'+1
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
4
Robert
Ivanov
3
Баа
Джиден
23
Сумусало
Микко
10
Lucas
Paz
Kaufmann
16
Konsta
Rasimus
8
Эрвас
Хавьер
11
Юха
Хакола
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
18
Пейпонен
Рони
15
William
Parra
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
77
Менса
Эванс
19
Вяйринен
Тим
9
Риски
Рику
Хонка
ХИК

Ход матча

8'
Баа Джиден
 
32'
0:1
Кайринен Каан
41'
Konsta Rasimus
 

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ильвес 0:2 Хонка Коккола ПВ 0:1 Хонка Хонка 0:1 ХИК Лахти 3:2 Хонка
Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ВПС 2:3 Хонка Хонка 1:2 Ильвес Интер Турку 3:1 Хонка Хонка 3:0 ХИФК Хонка 1:2 КуПС Мариехамн 2:2 Хонка Хонка 1:0 РоПС ХИК 0:1 Хонка Хонка 0:1 Коккола ПВ Хонка 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка Хонка 1:1 ВПС Ильвес 1:1 Хонка ХИФК 2:0 Хонка Хонка 3:2 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: +8 =8 -4
КуПС 1:0 ХИК ХИК 0:0 Слагельс ФА-2000 1:3 ХИК Херстедостер 4:7 ХИК
ХИК 2:2 РоПС ХИК 1:3 Хельсингёр Фрем 1:4 ХИК Хонка 0:1 ХИК ХИК 2:0 Скоусховед Коккола ПВ 2:1 ХИК Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига ХИК 4:0 Лахти ХИК 1:1 Б-93 Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта ХИК 2:1 Црвена Звезда ХИК 1:1 ВПС Црвена Звезда 2:0 ХИК

Последние игры между собой

Хонка: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига
Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 Хонка Кубок Лиги (группа 2) Хонка 0:1 ХИК Кубок Лиги (группа 2) ХИК 1:0 Хонка Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 23 14 3 6 41 - 25 45
2. КуПС 23 12 7 4 40 - 23 43
3. Ильвес 23 11 7 5 29 - 20 40
4. Хонка 0:1 24 11 4 9 33 - 28 37
5. ХИК 1:0 24 9 10 5 29 - 23 37
6. Мариехамн 23 9 4 10 29 - 25 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 24 9 7 8 26 - 30 34
2. ХИФК 23 7 8 8 28 - 30 29
3. СЯК Сейнайоки 23 7 8 8 18 - 24 29
4. РоПС 23 6 6 11 19 - 28 24
5. Коккола ПВ 23 4 4 15 20 - 42 16
6. ВПС 24 2 10 12 24 - 38 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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