Финляндия: Вейккауслига 2019
Хонка
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
ХИК
8' Желтая карточкаБаа Джиден
0:1
32' ГолКайринен Каан
41' Желтая карточкаKonsta Rasimus
13
Тим
Маррей
11
Юха
Хакола
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
77
Менса
Эванс
19
Вяйринен
Тим
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юха ХаколаПолузащитник
-
80 Саваж ДембаНападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
68 Кабаши АрмешПолузащитник
-
-
-
-
32 Atte Paunio
-
Главный тренер: Vesa Vesara
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Victor LuizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Sekou CamaraНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
8'
32'
0:1
41'
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ильвес 0:2 Хонка Коккола ПВ 0:1 Хонка Хонка 0:1 ХИК Лахти 3:2 Хонка
ХИК Последние 20 матчей: +8 =8 -4КуПС 1:0 ХИК ХИК 0:0 Слагельс ФА-2000 1:3 ХИК Херстедостер 4:7 ХИК
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 Хонка Кубок Лиги (группа 2) Хонка 0:1 ХИК Кубок Лиги (группа 2) ХИК 1:0 Хонка Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|2.
|КуПС
|23
|12
|7
|4
|40 - 23
|43
|3.
|Ильвес
|23
|11
|7
|5
|29 - 20
|40
|4.
|Хонка
|0:1
|24
|11
|4
|9
|33 - 28
|37
|5.
|ХИК
|1:0
|24
|9
|10
|5
|29 - 23
|37
|6.
|Мариехамн
|23
|9
|4
|10
|29 - 25
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|24
|9
|7
|8
|26 - 30
|34
|2.
|ХИФК
|23
|7
|8
|8
|28 - 30
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|23
|7
|8
|8
|18 - 24
|29
|4.
|РоПС
|23
|6
|6
|11
|19 - 28
|24
|5.
|Коккола ПВ
|23
|4
|4
|15
|20 - 42
|16
|6.
|ВПС
|24
|2
|10
|12
|24 - 38
|16
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