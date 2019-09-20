Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Хиеталахти
Лахти
38' Желтая карточкаКлинга Матти
1:0
45' ГолKostas Stafrothanasopoulos
45' Желтая карточкаJosue Prieto
23
Samba
Sillah
25
Momodou
Sarr
20
Josue
Prieto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Samba SillahНападающий
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Lassi Forss
-
24 Altin Zeqiri
-
15 Tomi Kult
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
38'
45'
45'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +2 =7 -11СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК КуПС 5:0 ВПС ВПС 2:1 Мариехамн
Лахти Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лахти 3:0 РоПС Лахти 0:1 Мариехамн РоПС 3:0 Лахти Лахти 3:2 Хонка
Последние игры между собой
ВПС: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|2.
|КуПС
|23
|12
|7
|4
|40 - 23
|43
|3.
|Ильвес
|23
|11
|7
|5
|29 - 20
|40
|4.
|Хонка
|23
|11
|4
|8
|33 - 27
|37
|5.
|ХИК
|23
|8
|10
|5
|28 - 23
|34
|6.
|Мариехамн
|23
|9
|4
|10
|29 - 25
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|0:1
|24
|8
|7
|9
|24 - 30
|31
|2.
|ХИФК
|23
|7
|8
|8
|28 - 30
|29
|3.
|СЯК Сейнайоки
|23
|7
|8
|8
|18 - 24
|29
|4.
|РоПС
|23
|6
|6
|11
|19 - 28
|24
|5.
|ВПС
|1:0
|24
|3
|10
|11
|24 - 36
|19
|6.
|Коккола ПВ
|23
|4
|4
|15
|20 - 42
|16
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