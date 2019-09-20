Финляндия: Вейккауслига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2019
ВПС
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Лахти
0'
38' Желтая карточка
Клинга Матти
1:0
45' Гол
Kostas Stafrothanasopoulos
45' Желтая карточка
Josue Prieto
59'
1
Компалла
Мартин
27
Valtteri
Lehtonen
20
Хольмгрен
Хампус
14
Jonas
Hakkinen
16
Aatu
Laatikainen
9
Ляхде
Юхо
8
Страндваль
Себастьян
6
Воутилайнен
Джерри
11
Alain
Ebwelle
23
Samba
Sillah
25
Momodou
Sarr
33
Раковски
Патрик
3
Хаухиа
Микко
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
28
Леписту
Брент
20
Josue
Prieto
8
Клинга
Матти
11
Jasin
Assenhoun
14
Ville
Salmikivi
10
Erik
Toernros
ВПС
Лахти

Ход матча

17'
Kostas Stafrothanasopoulos
Samba Sillah
 
38'
 
Клинга Матти
45'
Kostas Stafrothanasopoulos
(Alain Ebwelle)
1:0
45'
 
Josue Prieto

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +2 =7 -11
СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК КуПС 5:0 ВПС ВПС 2:1 Мариехамн
РоПС 2:1 ВПС ВПС 2:3 Хонка ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС
Лахти Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лахти 3:0 РоПС Лахти 0:1 Мариехамн РоПС 3:0 Лахти Лахти 3:2 Хонка
ХИК 4:0 Лахти Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти ВПС 1:1 Лахти Лахти 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти

Последние игры между собой

ВПС: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
ВПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 2:2 Лахти Вейккауслига
Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 23 14 3 6 41 - 25 45
2. КуПС 23 12 7 4 40 - 23 43
3. Ильвес 23 11 7 5 29 - 20 40
4. Хонка 23 11 4 8 33 - 27 37
5. ХИК 23 8 10 5 28 - 23 34
6. Мариехамн 23 9 4 10 29 - 25 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 0:1 24 8 7 9 24 - 30 31
2. ХИФК 23 7 8 8 28 - 30 29
3. СЯК Сейнайоки 23 7 8 8 18 - 24 29
4. РоПС 23 6 6 11 19 - 28 24
5. ВПС 1:0 24 3 10 11 24 - 36 19
6. Коккола ПВ 23 4 4 15 20 - 42 16
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Josu получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Kostas Stafrothanasopoulos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Клинга Матти получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Samba Sillah уходит, Kostas Stafrothanasopoulos вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...