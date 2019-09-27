Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
КуПС
2:0
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
48' Гол
Саксман Вилле
66' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
79' Желтая карточка
Ойяла Матиас
86' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
2:0
89' Гол
Нгуекам Ариэль
90'+5
1
Виртанен
Отсо
2
Тайми
Калле
17
Манга
Таби
15
Диалло
Бабакар
13
Мурильо
Луис-Карлос
20
Саксман
Вилле
3
Айярна
Рубен
25
Юрю
Томми
11
Нисканен
Ильмари
7
Нгуекам
Ариэль
8
Пеннанен
Петтери
1
Mika
Hilander
6
Ойяла
Матиас
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
4
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
5
Jair
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
8
Iiro
Jaervinen
23
Naatan
Skyttae
9
Ilari
Mettaelae
КуПС
Ильвес

Ход матча

41'
Пирттийоки Юхо
Тайми Калле
 
48'
Саксман Вилле
(Мурильо Луис-Карлос)
1:0
64'
 
Fofana Tiemoko
Naatan Skyttae
66'
Мурильо Луис-Карлос
 
70'
 
Tuure Siira
Iiro Jaervinen
74'
Ниссинен Йири
Манга Таби
 
79'
 
Ойяла Матиас
80'
 
Diogo Tomas
Yussif Daouda Moussa
86'
 
Аспегрен Фелипе
87'
Тьяу Исса
Юрю Томми
 
89'
Нгуекам Ариэль
2:0

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС
Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку КуПС 1:1 ХИФК КуПС 0:0 Легия Коккола ПВ 2:1 КуПС Легия 1:0 КуПС КуПС 0:0 Мариехамн Витебск 1:1 КуПС КуПС 2:0 Витебск Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК
ХИФК 2:2 Ильвес Ильвес 0:2 КуПС Мариехамн 0:1 Ильвес Ильвес 2:2 РоПС Хонка 1:2 Ильвес Ильвес 1:1 ХИК Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес

Последние игры между собой

КуПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ильвес: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Ильвес 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига
КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 25 14 7 4 43 - 23 49
2. Интер Турку 24 14 3 7 41 - 26 45
3. Ильвес 25 12 7 6 30 - 22 43
4. Хонка 24 12 4 8 36 - 28 40
5. ХИК 24 8 10 6 29 - 26 34
6. Мариехамн 24 9 4 11 29 - 26 31

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 24 9 7 8 26 - 30 34
2. ХИФК 24 8 8 8 30 - 30 32
3. СЯК Сейнайоки 25 7 8 10 18 - 28 29
4. РоПС 24 6 6 12 20 - 32 24
5. Коккола ПВ 25 6 4 15 26 - 43 22
6. ВПС 24 2 10 12 24 - 38 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Тайми Калле уходит, Пирттийоки Юхо вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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