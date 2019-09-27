Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
2:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
Ильвес
1:0
48' ГолСаксман Вилле
66' Желтая карточкаМурильо Луис-Карлос
79' Желтая карточкаОйяла Матиас
86' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
2:0
89' ГолНгуекам Ариэль
17
Манга
Таби
25
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Тьяу ИссаЗащитник
-
9 РангелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
19 Eetu Momo
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
48'
79'
86'
89'
2:0
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС
Ильвес Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК
Последние игры между собой
КуПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ильвес: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|25
|14
|7
|4
|43 - 23
|49
|2.
|Интер Турку
|24
|14
|3
|7
|41 - 26
|45
|3.
|Ильвес
|25
|12
|7
|6
|30 - 22
|43
|4.
|Хонка
|24
|12
|4
|8
|36 - 28
|40
|5.
|ХИК
|24
|8
|10
|6
|29 - 26
|34
|6.
|Мариехамн
|24
|9
|4
|11
|29 - 26
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|24
|9
|7
|8
|26 - 30
|34
|2.
|ХИФК
|24
|8
|8
|8
|30 - 30
|32
|3.
|СЯК Сейнайоки
|25
|7
|8
|10
|18 - 28
|29
|4.
|РоПС
|24
|6
|6
|12
|20 - 32
|24
|5.
|Коккола ПВ
|25
|6
|4
|15
|26 - 43
|22
|6.
|ВПС
|24
|2
|10
|12
|24 - 38
|16
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