Россия: Кубок 2019-2020
Балтика
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +7 =6 -7Балтика 2:1 Ротор Енисей 2:2 Балтика Текстильщик 1:5 Балтика Авангард Курск 0:0 Балтика
Балтика 0:0 Луч Ленинградец 1:2 Балтика Армавир 1:1 Балтика Балтика 2:1 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Балтика СКА-Хабаровск 2:0 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Факел 1:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка Торпедо Москва 2:0 Балтика Балтика 0:1 Спартак-2 Балтика 1:1 Тюмень Мордовия 1:0 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 2:1 Балтика Балтика 1:1 Армавир
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +14 =4 -2Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин
Последние игры между собой
Балтика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Балтика
5.9% (3)
Ничья
5.9% (3)
Локомотив Москва
88.2% (45)
1:2 Локомотив Москва
35.3% (18)
0:2 Локомотив Москва
21.6% (11)
0:1 Локомотив Москва
11.8% (6)
1:3 Локомотив Москва
9.8% (5)
0:3 Локомотив Москва
7.8% (4)
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