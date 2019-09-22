Россия: Кубок 2019-2020
Торпедо Москва
Позже
Крылья Советов
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва
Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва
64.7% (33)
Ничья
11.8% (6)
Крылья Советов
23.5% (12)
2:1 Торпедо Москва
33.3% (17)
1:0 Торпедо Москва
25.5% (13)
1:2 Крылья Советов
17.6% (9)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:0 Торпедо Москва
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...