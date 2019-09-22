Россия: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2019-2020
Торпедо Москва
 
Позже
Крылья Советов

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва
Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов 0:0 Торпедо Москва Премьер-лига Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Крылья Советов
    Торпедо Москва
    64.7% (33)
    Ничья
    11.8% (6)
    Крылья Советов
    23.5% (12)
    2:1 Торпедо Москва
    33.3% (17)
    1:0 Торпедо Москва
    25.5% (13)
    1:2 Крылья Советов
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    2:0 Торпедо Москва
    3.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...