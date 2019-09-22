Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Мордовия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мордовия 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Мордовия Мордовия 1:2 Луч Армавир 0:0 Мордовия
Мордовия 0:1 Нижний Новгород Акрон 1:1 Мордовия Мордовия 2:3 Чертаново СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия Мордовия 0:3 Балтика Факел 2:1 Мордовия Мордовия 0:0 Чайка Торпедо Москва 2:2 Мордовия Мордовия 1:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 4:1 Мордовия Нижний Новгород 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор
Ростов Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин
Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Мордовия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мордовия
9.4% (5)
Ничья
3.8% (2)
Ростов
86.8% (46)
1:2 Ростов
32.1% (17)
0:2 Ростов
30.2% (16)
0:1 Ростов
11.3% (6)
1:3 Ростов
9.4% (5)
2:1 Мордовия
7.5% (4)
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