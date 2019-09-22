Россия: Кубок 2019-2020

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Мордовия
 
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Предыдущие игры

Мордовия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мордовия 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Мордовия Мордовия 1:2 Луч Армавир 0:0 Мордовия
Мордовия 0:1 Нижний Новгород Акрон 1:1 Мордовия Мордовия 2:3 Чертаново СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия Мордовия 0:3 Балтика Факел 2:1 Мордовия Мордовия 0:0 Чайка Торпедо Москва 2:2 Мордовия Мордовия 1:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 4:1 Мордовия Нижний Новгород 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор
Ростов Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин
Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Мордовия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мордовия 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:2 Мордовия Премьер-лига Мордовия 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Мордовия Премьер-лига
Ростов 2:0 Мордовия Премьер-лига Мордовия 3:0 Ростов Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мордовия - Ростов

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Мордовия - Ростов
    Мордовия
    9.4% (5)
    Ничья
    3.8% (2)
    Ростов
    86.8% (46)
    1:2 Ростов
    32.1% (17)
    0:2 Ростов
    30.2% (16)
    0:1 Ростов
    11.3% (6)
    1:3 Ростов
    9.4% (5)
    2:1 Мордовия
    7.5% (4)
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