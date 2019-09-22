Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: +10 =7 -3Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник
Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник Шинник 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Шинник 4:2 Авангард Курск Сочи 0:0 Шинник Шинник 1:0 Томь Луч 0:2 Шинник Шинник 3:3 Чертаново
Сочи Последние 20 матчей: +7 =5 -8Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи
Последние игры между собой
Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шинник
45.3% (24)
Ничья
24.5% (13)
Сочи
30.2% (16)
1:0 Шинник
28.3% (15)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:2 Сочи
15.1% (8)
0:1 Сочи
11.3% (6)
2:1 Шинник
9.4% (5)
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