Россия: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2019-2020
Шинник
 
Позже
Сочи

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник
Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник Шинник 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Шинник 4:2 Авангард Курск Сочи 0:0 Шинник Шинник 1:0 Томь Луч 0:2 Шинник Шинник 3:3 Чертаново
Сочи Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи
Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь

Последние игры между собой

Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Сочи

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шинник - Сочи
    Шинник
    45.3% (24)
    Ничья
    24.5% (13)
    Сочи
    30.2% (16)
    1:0 Шинник
    28.3% (15)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:2 Сочи
    15.1% (8)
    0:1 Сочи
    11.3% (6)
    2:1 Шинник
    9.4% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...