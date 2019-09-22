Россия: Кубок 2019-2020

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Химки
 
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Рубин

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2
Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия
Рубин Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин
Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Химки 0:1 Рубин Кубок Рубин 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Химки Премьер-лига
Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Рубин

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Химки - Рубин
    Химки
    50% (26)
    Ничья
    15.4% (8)
    Рубин
    34.6% (18)
    1:0 Химки
    25% (13)
    1:2 Рубин
    19.2% (10)
    2:1 Химки
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    0:1 Рубин
    9.6% (5)
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