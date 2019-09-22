Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +13 =5 -2Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2
Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия
Рубин Последние 20 матчей: +5 =4 -11Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин
Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Химки
50% (26)
Ничья
15.4% (8)
Рубин
34.6% (18)
1:0 Химки
25% (13)
1:2 Рубин
19.2% (10)
2:1 Химки
17.3% (9)
1:1 Ничья
13.5% (7)
0:1 Рубин
9.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...