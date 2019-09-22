Россия: Кубок 2019-2020
СКА-Хабаровск
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Ахмат
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =4 -6СКА-Хабаровск 2:0 Енисей Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сахалин 0:2 СКА-Хабаровск
Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Армавир Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново СКА-Хабаровск 2:0 Балтика СКА-Хабаровск 1:0 Факел Чайка 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат
Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
СКА-Хабаровск
45.5% (25)
Ничья
18.2% (10)
Ахмат
36.4% (20)
2:1 СКА-Хабаровск
25.5% (14)
1:0 СКА-Хабаровск
20% (11)
1:2 Ахмат
16.4% (9)
0:1 Ахмат
14.5% (8)
1:1 Ничья
14.5% (8)
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