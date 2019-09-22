Россия: Кубок 2019-2020

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Нижний Новгород
 
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Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:2 Томь Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар
Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар 4:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 4:3 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:2 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Краснодар

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Краснодар
    Нижний Новгород
    5.8% (3)
    Ничья
    3.8% (2)
    Краснодар
    90.4% (47)
    1:2 Краснодар
    34.6% (18)
    0:2 Краснодар
    21.2% (11)
    0:1 Краснодар
    11.5% (6)
    1:3 Краснодар
    9.6% (5)
    0:3 Краснодар
    5.8% (3)
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