Россия: Кубок 2019-2020
Нижний Новгород
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Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:2 Томь Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар
Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород
5.8% (3)
Ничья
3.8% (2)
Краснодар
90.4% (47)
1:2 Краснодар
34.6% (18)
0:2 Краснодар
21.2% (11)
0:1 Краснодар
11.5% (6)
1:3 Краснодар
9.6% (5)
0:3 Краснодар
5.8% (3)
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