Россия: Кубок 2019-2020

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Томь
 
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Тамбов

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Торпедо Москва 2:1 Томь Томь 2:2 Спартак-2 Шинник 2:1 Томь Иртыш Омск 0:2 Томь
Томь 0:1 Нефтехимик Чертаново 1:1 Томь Краснодар-2 0:1 Томь Томь 0:0 Химки Томь 0:1 Ротор Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск Луч 1:1 Томь Томь 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:2 Томь Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва
Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов

Последние игры между собой

Томь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Томь 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Томь - Тамбов
    Томь
    59.6% (31)
    Ничья
    17.3% (9)
    Тамбов
    23.1% (12)
    1:0 Томь
    36.5% (19)
    2:1 Томь
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    1:2 Тамбов
    9.6% (5)
    0:1 Тамбов
    7.7% (4)
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