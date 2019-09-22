Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +8 =6 -6Торпедо Москва 2:1 Томь Томь 2:2 Спартак-2 Шинник 2:1 Томь Иртыш Омск 0:2 Томь
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва
Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов
Последние игры между собой
Томь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Томь
59.6% (31)
Ничья
17.3% (9)
Тамбов
23.1% (12)
1:0 Томь
36.5% (19)
2:1 Томь
21.2% (11)
1:1 Ничья
15.4% (8)
1:2 Тамбов
9.6% (5)
0:1 Тамбов
7.7% (4)
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