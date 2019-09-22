Россия: Кубок 2019-2020
Алания
Позже
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +13 =2 -5Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания
Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи Алания 1:0 Анжи Спартак-Нальчик 4:2 Алания Вайнах 1:3 Алания Алания 0:1 Легион-Динамо Алания 1:0 УОР-Дагестан Хасавюрт 2:0 Алания Алания 1:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:3 Алания СКА-Ростов 3:1 Алания Алания 2:2 Машук-КМВ
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Алания
1.9% (1)
Ничья
5.6% (3)
ЦСКА Москва
92.6% (50)
1:2 ЦСКА Москва
31.5% (17)
0:2 ЦСКА Москва
31.5% (17)
0:3 ЦСКА Москва
11.1% (6)
0:1 ЦСКА Москва
9.3% (5)
1:3 ЦСКА Москва
5.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...