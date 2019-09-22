Россия: Кубок 2019-2020

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Алания
 
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ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания
Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи Алания 1:0 Анжи Спартак-Нальчик 4:2 Алания Вайнах 1:3 Алания Алания 0:1 Легион-Динамо Алания 1:0 УОР-Дагестан Хасавюрт 2:0 Алания Алания 1:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:3 Алания СКА-Ростов 3:1 Алания Алания 2:2 Машук-КМВ
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Алания 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Алания Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Алания Кубок ЦСКА Москва 2:1 Алания Премьер-лига
Алания 2:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи Алания 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Алания - ЦСКА Москва
    Алания
    1.9% (1)
    Ничья
    5.6% (3)
    ЦСКА Москва
    92.6% (50)
    1:2 ЦСКА Москва
    31.5% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    31.5% (17)
    0:3 ЦСКА Москва
    11.1% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    9.3% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.6% (3)
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