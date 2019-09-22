Россия: Кубок 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Алания - ЦСКА Москва До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.