Россия: Кубок 2019-2020

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Черноморец Нв
 
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Черноморец Нв Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Черноморец Нв 3:0 Динамо Ставрополь Махачкала 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Черноморец Нв
Черноморец Нв 5:0 Краснодар-3 Черноморец Нв 3:0 Армавир Черноморец Нв 2:1 Анжи Алания 1:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:2 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:1 Спартак-Нальчик Дружба 0:1 Черноморец Нв Легион-Динамо 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 СКА-Ростов Черноморец Нв 2:0 Машук-КМВ Динамо Ставрополь 0:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:0 Дружба Чайка 3:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:0 Биолог-Новокубанск Ангушт 0:3 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 СКА-Ростов
Урал Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи
Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал

Последние игры между собой

Черноморец Нв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Черноморец Нв 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион Черноморец Нв 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Черноморец Нв 1:3 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 2:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Урал

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Черноморец Нв - Урал
    Черноморец Нв
    5.8% (3)
    Ничья
    13.5% (7)
    Урал
    80.8% (42)
    1:2 Урал
    50% (26)
    0:1 Урал
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:2 Урал
    9.6% (5)
    1:3 Урал
    3.8% (2)
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