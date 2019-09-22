Россия: Кубок 2019-2020
Черноморец Нв
Позже
Урал
Предыдущие игры
Черноморец Нв Последние 20 матчей: +14 =3 -3Черноморец Нв 3:0 Динамо Ставрополь Махачкала 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Черноморец Нв
Черноморец Нв 5:0 Краснодар-3 Черноморец Нв 3:0 Армавир Черноморец Нв 2:1 Анжи Алания 1:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:2 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:1 Спартак-Нальчик Дружба 0:1 Черноморец Нв Легион-Динамо 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 СКА-Ростов Черноморец Нв 2:0 Машук-КМВ Динамо Ставрополь 0:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:0 Дружба Чайка 3:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:0 Биолог-Новокубанск Ангушт 0:3 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 СКА-Ростов
Урал Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи
Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал
Последние игры между собой
Черноморец Нв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Черноморец Нв
5.8% (3)
Ничья
13.5% (7)
Урал
80.8% (42)
1:2 Урал
50% (26)
0:1 Урал
13.5% (7)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:2 Урал
9.6% (5)
1:3 Урал
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...