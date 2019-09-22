Россия: Кубок 2019-2020

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Чертаново
 
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Чертаново Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Чертаново 0:1 Шинник Армавир 1:1 Чертаново Чертаново 2:2 Нефтехимик Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Чертаново 1:1 Томь Рязань 1:4 Чертаново Мордовия 2:3 Чертаново Чертаново 1:2 Краснодар-2 СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург
Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Оренбург
    Чертаново
    53.8% (28)
    Ничья
    17.3% (9)
    Оренбург
    28.8% (15)
    2:1 Чертаново
    28.8% (15)
    1:0 Чертаново
    19.2% (10)
    1:2 Оренбург
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    0:1 Оренбург
    7.7% (4)
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