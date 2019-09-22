Россия: Кубок 2019-2020
Луч
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Динамо Москва
Предыдущие игры
Луч Последние 20 матчей: +7 =7 -6Армавир 0:0 Луч Луч 0:0 Нижний Новгород Мордовия 1:2 Луч Луч 0:2 СКА-Хабаровск
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва
Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Луч: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Луч
11.3% (6)
Ничья
9.4% (5)
Динамо Москва
79.2% (42)
1:2 Динамо Москва
37.7% (20)
0:1 Динамо Москва
18.9% (10)
0:2 Динамо Москва
15.1% (8)
1:0 Луч
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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