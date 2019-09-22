Россия: Кубок 2019-2020

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Луч
 
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Динамо Москва

Предыдущие игры

Луч Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Армавир 0:0 Луч Луч 0:0 Нижний Новгород Мордовия 1:2 Луч Луч 0:2 СКА-Хабаровск
Балтика 0:0 Луч Чита 0:1 Луч Луч 3:0 Факел Луч 1:1 Чайка Луч 0:1 Торпедо Москва Луч 2:4 Спартак-2 Луч 2:1 Шинник Нефтехимик 1:1 Луч Луч 1:1 Томь Краснодар-2 1:2 Луч Луч 2:5 Химки Арсенал Тула 0:0 Луч Сочи 2:0 Луч Химки 2:1 Луч Луч 1:0 Факел Луч 2:0 Спартак-2
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва
Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Луч: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Луч 0:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион Динамо Москва 3:2 Луч ФНЛ - Первый дивизион Динамо Москва 2:0 Луч Премьер-лига Луч 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Луч - Динамо Москва
    Луч
    11.3% (6)
    Ничья
    9.4% (5)
    Динамо Москва
    79.2% (42)
    1:2 Динамо Москва
    37.7% (20)
    0:1 Динамо Москва
    18.9% (10)
    0:2 Динамо Москва
    15.1% (8)
    1:0 Луч
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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