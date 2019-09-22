Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +3 =6 -11СКА-Хабаровск 2:0 Енисей Енисей 2:2 Балтика Факел 1:1 Енисей Тюмень 0:1 Енисей
Енисей 1:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Енисей Спартак-2 2:0 Енисей Шинник 0:0 Енисей Енисей 2:2 Нефтехимик Томь 0:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Химки 4:0 Енисей Енисей 0:3 Ротор Чертаново 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Енисей Зенит 4:1 Енисей Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи
Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей
1.9% (1)
Ничья
3.7% (2)
Зенит
94.4% (51)
0:2 Зенит
37% (20)
1:2 Зенит
27.8% (15)
0:3 Зенит
7.4% (4)
0:1 Зенит
5.6% (3)
1:3 Зенит
5.6% (3)
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