Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
2:3
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
ХИФК
1:0
22' ГолМорриссей Стивен
23' Желтая карточкаValtteri Lehtonen
44' Желтая карточкаПатронен Ханну
49' Желтая карточкаЛуис Энрике
1:1
58' ГолTiquinho2
64' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
1:2
72' ГолTiquinho2
2:2
81' ПенальтиСтрандваль Себастьян
2:3
87' ГолTiquinho2
90' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
24
Мянтюля
Теро
28
Jabar
Sharza
14
Tiquinho2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba Sillah
-
25 Momodou Sarr
-
-
24 Mika Kaarre
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Нападающий
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
22'
1:0
44'
49'
58'
1:1
72'
1:2
81'
87'
2:3
90'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +2 =5 -13РоПС 2:1 ВПС ВПС 1:2 Лахти СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК
Последние игры между собой
ВПС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
ХИФК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|26
|14
|8
|4
|44 - 24
|50
|2.
|Интер Турку
|26
|15
|3
|8
|42 - 27
|48
|3.
|Хонка
|26
|13
|5
|8
|38 - 29
|44
|4.
|Ильвес
|26
|12
|8
|6
|32 - 24
|44
|5.
|ХИК
|26
|9
|10
|7
|32 - 27
|37
|6.
|Мариехамн
|26
|9
|5
|12
|31 - 31
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИФК
|26
|9
|9
|8
|35 - 34
|36
|2.
|Лахти
|26
|9
|8
|9
|29 - 36
|35
|3.
|РоПС
|26
|8
|6
|12
|23 - 33
|30
|4.
|СЯК Сейнайоки
|26
|7
|8
|11
|18 - 29
|29
|5.
|Коккола ПВ
|26
|7
|4
|15
|30 - 44
|25
|6.
|ВПС
|26
|2
|10
|14
|27 - 43
|16
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