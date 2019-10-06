Финляндия: Вейккауслига 2019

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ВПС
2:3
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
22' Гол
Морриссей Стивен
23' Желтая карточка
Valtteri Lehtonen
44' Желтая карточка
Патронен Ханну
49' Желтая карточка
Луис Энрике
1:1
58' Гол
Tiquinho2
64' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
1:2
72' Гол
Tiquinho2
2:2
81' Пенальти
Страндваль Себастьян
2:3
87' Гол
Tiquinho2
90' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
90'+4
30
Восконян
Валерий
20
Хольмгрен
Хампус
14
Jonas
Hakkinen
13
Моррис
Рикардо
27
Valtteri
Lehtonen
16
Aatu
Laatikainen
8
Страндваль
Себастьян
11
Alain
Ebwelle
17
Kostas
Stafrothanasopoulos
10
Морриссей
Стивен
7
Аланко
Саму
12
Daniel
Kolar
I
15
Macario
Hing-Glover
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
18
Matias
Haenninen
7
Маттссон
Йоэль
33
Robert
Kakeeto
17
Jani
Baeckman
28
Jabar
Sharza
9
Луис
Энрике
14
Tiquinho2
ВПС
ХИФК

Ход матча

22'
Морриссей Стивен
1:0
23'
Valtteri Lehtonen
 
28'
 
Kevin Larsson
Jabar Sharza
44'
 
Патронен Ханну
49'
 
Луис Энрике
58'
1:1
Tiquinho2
(Луис Энрике)
64'
Страндваль Себастьян
 
69'
Momodou Sarr
Аланко Саму
 
72'
1:2
Tiquinho2
79'
Aatu Kujanpaeae
Valtteri Lehtonen
 
81'
Страндваль Себастьян
2:2
84'
Samba Sillah
Kostas Stafrothanasopoulos
 
87'
2:3
Tiquinho2
90'
 
Тукиайнен Сакари
Tiquinho2
90'
 
Riku Selander
Macario Hing-Glover
90'
Хольмгрен Хампус
 

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +2 =5 -13
РоПС 2:1 ВПС ВПС 1:2 Лахти СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК
КуПС 5:0 ВПС ВПС 2:1 Мариехамн РоПС 2:1 ВПС ВПС 2:3 Хонка ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК
Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн

Последние игры между собой

ВПС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
ХИФК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
ВПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Вейккауслига
ВПС 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:3 ВПС Вейккауслига ХИФК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 26 14 8 4 44 - 24 50
2. Интер Турку 26 15 3 8 42 - 27 48
3. Хонка 26 13 5 8 38 - 29 44
4. Ильвес 26 12 8 6 32 - 24 44
5. ХИК 26 9 10 7 32 - 27 37
6. Мариехамн 26 9 5 12 31 - 31 32

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ХИФК 26 9 9 8 35 - 34 36
2. Лахти 26 9 8 9 29 - 36 35
3. РоПС 26 8 6 12 23 - 33 30
4. СЯК Сейнайоки 26 7 8 11 18 - 29 29
5. Коккола ПВ 26 7 4 15 30 - 44 25
6. ВПС 26 2 10 14 27 - 43 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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