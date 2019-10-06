Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
1:0
Конец матча
Стадион: Кескускенття
СЯК Сейнайоки
1:0
11' ГолJuho Hyvaerinen
24' Желтая карточкаJude Ekow Arthur
77' Желтая карточкаОлейник Денис
78' Вторая желтая карточкаОлейник Денис
14
Муйнонен
Эту
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
19
Малоло
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Када ТарикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
25 Sami Sipola
-
-
24 Jyri Kiuru
-
-
-
Главный тренер: Brian Page
Ход матча
11'
1:0
24'
77'
78'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +5 =5 -10РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =6 -9СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС
Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
СЯК Сейнайоки: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|26
|14
|8
|4
|44 - 24
|50
|2.
|Интер Турку
|26
|15
|3
|8
|42 - 27
|48
|3.
|Хонка
|26
|13
|5
|8
|38 - 29
|44
|4.
|Ильвес
|26
|12
|8
|6
|32 - 24
|44
|5.
|ХИК
|26
|9
|10
|7
|32 - 27
|37
|6.
|Мариехамн
|26
|9
|5
|12
|31 - 31
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИФК
|26
|9
|9
|8
|35 - 34
|36
|2.
|Лахти
|26
|9
|8
|9
|29 - 36
|35
|3.
|РоПС
|26
|8
|6
|12
|23 - 33
|30
|4.
|СЯК Сейнайоки
|26
|7
|8
|11
|18 - 29
|29
|5.
|Коккола ПВ
|26
|7
|4
|15
|30 - 44
|25
|6.
|ВПС
|26
|2
|10
|14
|27 - 43
|16
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