Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
1:0
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
11' Гол
Juho Hyvaerinen
24' Желтая карточка
Jude Ekow Arthur
77' Желтая карточка
Олейник Денис
78' Вторая желтая карточка
Олейник Денис
90'+6
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
4
Беобиде
Хагоба
7
Рахими
Юнесс
11
Кокко
Александр
33
Агналдо
Жуниор
1
Jesse
Oest
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
2
Меро
Йоэл
16
Joonas
Sundman
19
Малоло
Обед
58
Хетемай
Мехмет
6
Jude
Ekow
Arthur
26
Сараярви
Йессе
20
Joonas
Lepistoe
11
Олейник
Денис
РоПС
СЯК Сейнайоки

Ход матча

6'
Matias Tamminen
Кокко Александр
 
11'
Juho Hyvaerinen
1:0
24'
 
Jude Ekow Arthur
61'
 
Jeremiah Streng
Jude Ekow Arthur
72'
 
Хатакка Дани
Хурме Яркко
72'
 
Jyri Kiuru
Сараярви Йессе
74'
Henrik Oelander
Juho Hyvaerinen
 
77'
 
Олейник Денис
78'
 
Олейник Денис
90'
Kevin Kouassivi-Benissan
Рахими Юнесс
 

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +5 =5 -10
РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС
РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =6 -9
СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС
Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ

Последние игры между собой

РоПС: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
СЯК Сейнайоки: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 26 14 8 4 44 - 24 50
2. Интер Турку 26 15 3 8 42 - 27 48
3. Хонка 26 13 5 8 38 - 29 44
4. Ильвес 26 12 8 6 32 - 24 44
5. ХИК 26 9 10 7 32 - 27 37
6. Мариехамн 26 9 5 12 31 - 31 32

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ХИФК 26 9 9 8 35 - 34 36
2. Лахти 26 9 8 9 29 - 36 35
3. РоПС 26 8 6 12 23 - 33 30
4. СЯК Сейнайоки 26 7 8 11 18 - 29 29
5. Коккола ПВ 26 7 4 15 30 - 44 25
6. ВПС 26 2 10 14 27 - 43 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Jude Ekow Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Juho Hyvaerinen бьет в цель!
  • 6'
    Кокко Александр уходит, Matias Tamminen вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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