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  3. Евро (квалификация): Женщины: Группа A
Голландия (жен)
 
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Стадион:
Россия (жен)

Предыдущие игры

Голландия (жен) Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Словения (жен) 2:4 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Турция (жен) Эстония (жен) 0:7 Голландия (жен) США (жен) 2:0 Голландия (жен)
Голландия (жен) 1:0 Швеция (жен) Италия (жен) 0:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 2:1 Япония (жен) Голландия (жен) 2:1 Канада (жен) Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Австралия (жен) Китай (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 0:1 Польша (жен) Испания (жен) 2:0 Голландия (жен) Швейцария (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Швейцария (жен) Дания (жен) 1:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 2:0 Дания (жен) Норвегия (жен) 2:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 1:0 Словакия (жен)
Россия (жен) Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен)
Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен) Южная Корея (жен) 3:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:2 Германия (жен) Швеция (жен) 2:0 Россия (жен) Италия (жен) 1:2 Россия (жен) США (жен) 5:1 Россия (жен) США (жен) 4:0 Россия (жен) Швеция (жен) 4:0 Россия (жен)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия (жен) - Россия (жен)

    До начала игры, которая состоится 08.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Голландия (жен) - Россия (жен)
    Голландия (жен)
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Россия (жен)
    0% (0)
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