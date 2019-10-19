Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Telia 5G-areena
РоПС
24
Мянтюля
Теро
50
Toro
II
14
Tiquinho2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Sampo Ala
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =7 -5ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ
РоПС Последние 20 матчей: +6 =5 -9РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|26
|14
|8
|4
|44 - 24
|50
|2.
|Интер Турку
|26
|15
|3
|8
|42 - 27
|48
|3.
|Хонка
|26
|13
|5
|8
|38 - 29
|44
|4.
|Ильвес
|26
|12
|8
|6
|32 - 24
|44
|5.
|ХИК
|26
|9
|10
|7
|32 - 27
|37
|6.
|Мариехамн
|26
|9
|5
|12
|31 - 31
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИФК
|26
|9
|9
|8
|35 - 34
|36
|2.
|Лахти
|26
|9
|8
|9
|29 - 36
|35
|3.
|РоПС
|26
|8
|6
|12
|23 - 33
|30
|4.
|СЯК Сейнайоки
|26
|7
|8
|11
|18 - 29
|29
|5.
|Коккола ПВ
|26
|7
|4
|15
|30 - 44
|25
|6.
|ВПС
|26
|2
|10
|14
|27 - 43
|16
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