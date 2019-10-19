Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИФК
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
РоПС
0' 3'
12
Daniel
Kolar
I
6
Riku
Selander
34
Tuukka
Andberg
24
Мянтюля
Теро
18
Matias
Haenninen
29
Thais
Damgaard
Nielsen
50
Toro
II
33
Robert
Kakeeto
7
Маттссон
Йоэль
14
Tiquinho2
27
Тукиайнен
Сакари
25
Регеро
Антонио
2
Henrik
Oelander
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
3
Тайво
Тайе
24
Tommi
Jaentti
14
Муйнонен
Эту
4
Беобиде
Хагоба
15
Kevin
Kouassivi-Benissan
21
Matias
Tamminen
7
Рахими
Юнесс
ХИФК
РоПС

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ
ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС
РоПС Последние 20 матчей: +6 =5 -9
РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС
ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 2:3 ХИФК Икконен ХИФК 1:4 РоПС Икконен РоПС 3:1 ХИФК Икконен

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 26 14 8 4 44 - 24 50
2. Интер Турку 26 15 3 8 42 - 27 48
3. Хонка 26 13 5 8 38 - 29 44
4. Ильвес 26 12 8 6 32 - 24 44
5. ХИК 26 9 10 7 32 - 27 37
6. Мариехамн 26 9 5 12 31 - 31 32

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ХИФК 26 9 9 8 35 - 34 36
2. Лахти 26 9 8 9 29 - 36 35
3. РоПС 26 8 6 12 23 - 33 30
4. СЯК Сейнайоки 26 7 8 11 18 - 29 29
5. Коккола ПВ 26 7 4 15 30 - 44 25
6. ВПС 26 2 10 14 27 - 43 16
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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