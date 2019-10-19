Финляндия: Вейккауслига 2019
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
14
Tuure
Siira
32
Обилор
Файтх
16
Victor
Luiz
77
Менса
Эванс
19
Вяйринен
Тим
20
Тарасов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
-
5 JairПолузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
-
16 Victor LuizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
20 Тарасов ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
54 Casper Terho
-
Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка
ХИК Последние 20 матчей: +8 =4 -8ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку Холбаек 1:2 ХИК ХИК 0:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|26
|14
|8
|4
|44 - 24
|50
|2.
|Интер Турку
|26
|15
|3
|8
|42 - 27
|48
|3.
|Хонка
|26
|13
|5
|8
|38 - 29
|44
|4.
|Ильвес
|26
|12
|8
|6
|32 - 24
|44
|5.
|ХИК
|26
|9
|10
|7
|32 - 27
|37
|6.
|Мариехамн
|26
|9
|5
|12
|31 - 31
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИФК
|26
|9
|9
|8
|35 - 34
|36
|2.
|Лахти
|26
|9
|8
|9
|29 - 36
|35
|3.
|РоПС
|26
|8
|6
|12
|23 - 33
|30
|4.
|СЯК Сейнайоки
|26
|7
|8
|11
|18 - 29
|29
|5.
|Коккола ПВ
|26
|7
|4
|15
|30 - 44
|25
|6.
|ВПС
|26
|2
|10
|14
|27 - 43
|16
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