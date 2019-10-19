Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
Ильвес
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
ХИК
0' 3'
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
5
Jair
14
Tuure
Siira
30
Yussif
Daouda
Moussa
26
Fofana
Tiemoko
20
Тамминен
Ээро
23
Naatan
Skyttae
88
Рудаков
Максим
18
Пейпонен
Рони
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Victor
Luiz
67
Matti
Peltola
7
Вертайнен
Ээту
15
William
Parra
77
Менса
Эванс
19
Вяйринен
Тим
20
Тарасов
Иван
Ильвес
ХИК

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка
Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Ильвес 0:2 КуПС Мариехамн 0:1 Ильвес Ильвес 2:2 РоПС Хонка 1:2 Ильвес Ильвес 1:1 ХИК Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн
ХИК Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку Холбаек 1:2 ХИК ХИК 0:1 Силькеборг
ХИК 3:0 Мариехамн ХИК 1:2 Ванлоесе Хиллерёд 3:1 ХИК Хонка 3:1 ХИК КуПС 1:0 ХИК ХИК 0:0 Слагельс ФА-2000 1:3 ХИК Херстедостер 4:7 ХИК ХИК 2:2 РоПС ХИК 1:3 Хельсингёр Фрем 1:4 ХИК Хонка 0:1 ХИК ХИК 2:0 Скоусховед Коккола ПВ 2:1 ХИК Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига
ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 26 14 8 4 44 - 24 50
2. Интер Турку 26 15 3 8 42 - 27 48
3. Хонка 26 13 5 8 38 - 29 44
4. Ильвес 26 12 8 6 32 - 24 44
5. ХИК 26 9 10 7 32 - 27 37
6. Мариехамн 26 9 5 12 31 - 31 32

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ХИФК 26 9 9 8 35 - 34 36
2. Лахти 26 9 8 9 29 - 36 35
3. РоПС 26 8 6 12 23 - 33 30
4. СЯК Сейнайоки 26 7 8 11 18 - 29 29
5. Коккола ПВ 26 7 4 15 30 - 44 25
6. ВПС 26 2 10 14 27 - 43 16
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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