Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Садд
1:2
Второй тайм: 58'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
14' Гол в свои воротаГомис Бафетимби
1:1
33' ГолГомис Бафетимби
35' Желтая карточкаХассан Абделькарим
35' Красная карточкаХассан Абделькарим
36' Желтая карточкаАфиф Акрам
1:2
45' ГолАбдулайи Али
45' Желтая карточкаБунеджах Багдад
16
Хухи
Буалем
19
Нам
Тхэ-Хи
78
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
78 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 SalehНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
14'
1:0
33'
1:1
36'
45'
1:2
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Садд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд
Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха
Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
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