Лига чемпионов АФК 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Садд
1:2
Второй тайм: 58'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Гомис Бафетимби
1:1
33' Гол
Гомис Бафетимби
35' Желтая карточка
Хассан Абделькарим
35' Красная карточка
Хассан Абделькарим
36' Желтая карточка
Афиф Акрам
1:2
45' Гол
Абдулайи Али
45' Желтая карточка
Бунеджах Багдад
58'
1
Аль-Шееб
Саад
5
Чжун
Ву-Юн
20
Аль-Хайри
Салем
15
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
16
Хухи
Буалем
14
Габи
Фернандес
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Нам
Тхэ-Хи
78
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
1
Аль-Майюф
Абдуллах
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Ясир
28
Канно
Мохаммед
7
Аль-Фаридж
Сальман
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
29
Аль-Давсари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Аль-Садд
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

14'
Гомис Бафетимби
1:0
33'
1:1
Гомис Бафетимби
35'
Хассан Абделькарим
 
35'
Хассан Абделькарим
 
36'
Афиф Акрам
 
45'
1:2
Абдулайи Али
45'
Бунеджах Багдад
 
56'
 
Mohammad Al Shalhoub
Джовинко Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Садд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд
Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха
Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Садд Лига Чемпионов Азии Аль-Садд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
3 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Садд
1 Аль-Иттихад
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Шанхай СИПГ
3 Урава Редс
1 Гуанчжоу Эвергранд
1 Касима Антлерс
1/2 финала
0 Аль-Садд
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
?
?


Загрузка...