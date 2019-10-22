Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:3
Первый тайм: 38'
Аль-Садд
0'
1:0
13' Гол
Аль-Давсари Салем
16' Желтая карточка
Аль-Бурайк Мохаммед
1:1
17' Пенальти
Афиф Акрам
1:2
19' Гол
Нам Тхэ-Хи
1:3
20' Гол
Аль-Хаидос Хассан
2:3
25' Гол
Гомис Бафетимби
38'
1
Аль-Майюф
Абдуллах
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Ясир
8
Отайф
Абдулла
7
Аль-Фаридж
Сальман
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
29
Аль-Давсари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
1
Аль-Шееб
Саад
2
Ро-Ро
5
Woo-Young
Jung1
16
Хухи
Буалем
15
Сальман
Тарек
23
Али-Абдуллатиф
Нашим
14
Габи
Фернандес
20
Аль-Хайри
Салем
78
Афиф
Акрам
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Нам
Тхэ-Хи
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Садд
4-4-2

Ход матча

13'
Аль-Давсари Салем
1:0
16'
Аль-Бурайк Мохаммед
 
17'
1:1
Афиф Акрам
19'
1:2
Нам Тхэ-Хи
20'
1:3
Аль-Хаидос Хассан
25'
Гомис Бафетимби
2:3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал
Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд

Последние игры между собой

Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Садд Лига Чемпионов Азии Аль-Садд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии
1/8 финала
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1/4 финала
3 Шанхай СИПГ
3 Урава Редс
1 Гуанчжоу Эвергранд
1 Касима Антлерс
3 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Садд
1 Аль-Иттихад
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1/2 финала
2 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
1 Аль-Садд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
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