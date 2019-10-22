Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:3
Первый тайм: 38'
Аль-Садд
1:0
13' ГолАль-Давсари Салем
16' Желтая карточкаАль-Бурайк Мохаммед
1:1
17' ПенальтиАфиф Акрам
1:2
19' ГолНам Тхэ-Хи
1:3
20' ГолАль-Хаидос Хассан
2:3
25' ГолГомис Бафетимби
20
Чжан
Хюнь-Су
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
78
Афиф
Акрам
19
Нам
Тхэ-Хи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 SalehНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
-
19 Нам Тхэ-ХиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
13'
17'
1:1
19'
1:2
20'
25'
2:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +15 =3 -2Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал
Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд
Последние игры между собой
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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