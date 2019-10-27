Россия: Кубок 2019-2020

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Нижний Новгород
 
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Шинник

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник
Шинник Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка
Торпедо Москва 2:0 Шинник Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Шинник: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Нижний Новгород 1:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Нижний Новгород Первый дивизион
Шинник 0:1 Нижний Новгород Первый дивизион Шинник 4:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
0 Торпедо Москва
0 Балтика
0 Оренбург
0 Химки
0 Нижний Новгород
0 Шинник
0 Урал
0 Арсенал Тула
0 ЦСКА Москва
0 Уфа
0 Спартак Москва
0 Ростов
0 Зенит
0 Томь
0 Ахмат
0 Луч
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Шинник

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Шинник
    Нижний Новгород
    55.6% (20)
    Ничья
    36.1% (13)
    Шинник
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    33.3% (12)
    1:0 Нижний Новгород
    27.8% (10)
    2:1 Нижний Новгород
    25% (9)
    1:2 Шинник
    8.3% (3)
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