Россия: Кубок 2019-2020
Нижний Новгород
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Шинник
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник
Шинник Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка
Торпедо Москва 2:0 Шинник Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Шинник: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Шинник 0:1 Нижний Новгород Первый дивизион Шинник 4:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Нижний Новгород
55.6% (20)
Ничья
36.1% (13)
Шинник
8.3% (3)
1:1 Ничья
33.3% (12)
1:0 Нижний Новгород
27.8% (10)
2:1 Нижний Новгород
25% (9)
1:2 Шинник
8.3% (3)
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