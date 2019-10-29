Россия: Кубок 2019-2020
Спартак Москва
Позже
Ростов
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург
КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Тамбов 2:0 Спартак Москва Ростов 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва
Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Спартак Москва
42.6% (26)
Ничья
14.8% (9)
Ростов
42.6% (26)
1:2 Ростов
27.9% (17)
2:1 Спартак Москва
24.6% (15)
1:1 Ничья
11.5% (7)
1:0 Спартак Москва
9.8% (6)
2:0 Спартак Москва
6.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...