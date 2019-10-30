Мариуполь
1:0
Конец матча
Олимпик Донецк
1:0
90' ГолЧурко Вячеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Путрия ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Fabinho3
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
Ход матча
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря
Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Мариуполь
75.9% (104)
Ничья
16.1% (22)
Олимпик Донецк
8% (11)
2:1 Мариуполь
35% (48)
1:0 Мариуполь
30.7% (42)
1:1 Ничья
12.4% (17)
2:0 Мариуполь
8% (11)
0:1 Олимпик Донецк
3.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...