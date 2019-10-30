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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Мариуполь
1:0
Конец матча
Олимпик Донецк
0'
1:0
90' Гол
Чурко Вячеслав
90'+8
Мариуполь
Олимпик Донецк

Ход матча

60'
Танковский Вячеслав
Чех Максим
 
63'
 
До Коуто Тейшейра Максим
Балашов Виталий
67'
 
Политыло Сергей
Завийский Тарас
78'
 
Вантух Роман
Имери Демир
79'
Чурко Вячеслав
Вакула Владислав
 
90'
Чурко Вячеслав
1:0

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря
Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь
75.9% (104)
Ничья
16.1% (22)
Олимпик Донецк
8% (11)
2:1 Мариуполь
35% (48)
1:0 Мариуполь
30.7% (42)
1:1 Ничья
12.4% (17)
2:0 Мариуполь
8% (11)
0:1 Олимпик Донецк
3.6% (5)
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