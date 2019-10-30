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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Николаев
2:4
Конец матча
Десна
0'
1:0
17' Гол
Сондей Иван
1:1
20' Гол
Картушов Егор
1:2
32' Гол
Филиппов Александр
2:2
60' Гол
Войцеховский Владислав
2:3
64' Гол
Филиппов Александр
90' Вторая желтая карточка
Serhiy Kravchenko2
2:4
90' Гол
Картушов Егор
90'+5
Николаев
Десна

Ход матча

17'
Сондей Иван
1:0
20'
1:1
Картушов Егор
32'
1:2
Филиппов Александр
54'
Войцеховский Владислав
Панасенко Сергей
 
60'
Войцеховский Владислав
2:2
64'
2:3
Филиппов Александр
74'
 
Фаворов Артём
Богданов Андрей
79'
Берко Виктор II
Бугай Владислав
 
90'
Serhiy Kravchenko2
 
90'
2:4
Картушов Егор
90'
 
Прындета Виталий
Мостовой Андрей Владимирович

Предыдущие игры

Николаев Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Николаев 3:0 Черкащина-Академия Металлург Зп 1:1 Николаев Николаев 0:2 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Николаев
Николаев 1:2 Балканы Ингулец 3:2 Николаев Николаев 6:2 Кремень Оболонь-Бровар 2:0 Николаев Николаев 0:0 Черноморец Од Рух Винники 4:1 Николаев Прикарпатье 1:1 Николаев Николаев 3:2 Волынь Авангард Краматорск 3:1 Николаев Николаев 1:1 Минай Горняк-Спорт 1:3 Николаев Николаев 0:2 Днепр-1 Сумы 0:8 Николаев Николаев 0:0 Горняк-Спорт Николаев 1:2 Волынь Агробизнес 1:1 Николаев
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од

Последние игры между собой

Николаев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Десна: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Десна 3:0 Николаев Первый дивизион Николаев 1:8 Десна Первый дивизион Десна 3:1 Николаев Первый дивизион Николаев 0:2 Десна Первый дивизион
Николаев 3:1 Десна Первый дивизион Десна 0:1 Николаев Первый дивизион Десна 4:1 Николаев Второй дивизион Десна 4:1 Николаев Первый дивизион Николаев 3:2 Десна Второй дивизион Десна 1:0 Николаев Первая лига
Прогнозы на матч Николаев 2:4 Десна
Николаев
11.2% (15)
Ничья
7.5% (10)
Десна
81.3% (109)
0:2 Десна
28.4% (38)
1:2 Десна
25.4% (34)
0:1 Десна
15.7% (21)
1:0 Николаев
7.5% (10)
1:1 Ничья
6% (8)
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