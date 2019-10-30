1:0
17' ГолСондей Иван
1:1
20' ГолКартушов Егор
1:2
32' ГолФилиппов Александр
2:2
60' ГолВойцеховский Владислав
2:3
64' ГолФилиппов Александр
90' Вторая желтая карточкаSerhiy Kravchenko2
2:4
90' ГолКартушов Егор
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
99 Сондей ИванПолузащитник
-
95 Попов РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
17'
1:0
20'
1:1
32'
60'
64'
90'
2:4
Предыдущие игры
Николаев Последние 20 матчей: +5 =7 -8Николаев 3:0 Черкащина-Академия Металлург Зп 1:1 Николаев Николаев 0:2 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Николаев
Николаев 1:2 Балканы Ингулец 3:2 Николаев Николаев 6:2 Кремень Оболонь-Бровар 2:0 Николаев Николаев 0:0 Черноморец Од Рух Винники 4:1 Николаев Прикарпатье 1:1 Николаев Николаев 3:2 Волынь Авангард Краматорск 3:1 Николаев Николаев 1:1 Минай Горняк-Спорт 1:3 Николаев Николаев 0:2 Днепр-1 Сумы 0:8 Николаев Николаев 0:0 Горняк-Спорт Николаев 1:2 Волынь Агробизнес 1:1 Николаев
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од
Последние игры между собой
Николаев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Десна: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Николаев
11.2% (15)
Ничья
7.5% (10)
Десна
81.3% (109)
0:2 Десна
28.4% (38)
1:2 Десна
25.4% (34)
0:1 Десна
15.7% (21)
1:0 Николаев
7.5% (10)
1:1 Ничья
6% (8)
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