49' Вторая желтая карточкаЗубков Руслан
1:0
76' ГолДопилка Олег
2:0
83' ГолГегедош Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кича АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Oleh Maik
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мазяр Владимир
Ход матча
49'
76'
1:0
83'
2:0
Предыдущие игры
Минай Последние 19 матчей: +11 =3 -5Волынь 1:0 Минай Минай 2:0 Авангард Краматорск Минай 1:1 Рух Винники Горняк-Спорт 1:0 Минай
Минай 3:1 Черкащина-Академия Металлург Зп 0:2 Минай Минай 2:1 Агробизнес Металлист-1925 2:3 Минай Минай 2:1 Балканы Ингулец 1:1 Минай Минай 3:1 Кремень Оболонь-Бровар 4:3 Минай Минай 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Минай Минай 0:3 Прикарпатье Минай 1:3 Динамо Киев Минай 3:1 Николаев Минай 3:1 Прикарпатье Верес 1:1 Минай
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов
Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов
Минай
29.1% (39)
Ничья
9% (12)
Львов
61.9% (83)
0:1 Львов
23.1% (31)
1:2 Львов
19.4% (26)
1:0 Минай
17.9% (24)
0:2 Львов
12.7% (17)
2:1 Минай
8.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...