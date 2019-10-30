Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча
Ворскла
0:1
67' ГолYurii Kozyrenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Ход матча
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =6 -9Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла
Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка
53.2% (74)
Ничья
15.1% (21)
Ворскла
31.7% (44)
1:0 Колос Ковалёвка
32.4% (45)
1:2 Ворскла
16.5% (23)
2:1 Колос Ковалёвка
14.4% (20)
1:1 Ничья
11.5% (16)
0:1 Ворскла
6.5% (9)
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