Alians
5:2
Второй тайм: 90+'
Горняк-Спорт
1:0
10' ГолЗагинайлов Сергей
1:1
22' ГолYurii Kravchuk
2:1
35' ГолЗагинайлов Сергей
3:1
49' ГолMaxim Gavras
4:1
54' ГолЗагинайлов Сергей
4:2
59' ГолЗбунь Алексей
5:2
71' ГолДугиенко Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Yan Osadchiy
-
-
-
11 Ruslan Pisny
-
24 Maxim Gavras
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
71 Bogdan Filho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Ivan Bilyi
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Батюшин ЮрийПолузащитник
-
17 Котляр АнтонНападающий
-
-
-
Ход матча
10'
22'
1:1
35'
49'
3:1
54'
59'
4:2
71'
Предыдущие игры
Alians Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Горняк-Спорт Последние 20 матчей: +4 =9 -7Prikarpatye2 4:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2:4 Волынь Авангард Краматорск 1:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:0 Минай
Черкащина-Академия 1:2 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:0 Металлург Зп Агробизнес 4:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:2 Металлист-1925 Балканы 0:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:1 Ингулец Кремень 1:2 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 0:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 3:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:3 Николаев Горняк-Спорт 0:0 Волынь Агробизнес 0:0 Горняк-Спорт Николаев 0:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:1 Металлист-1925 Звезда Кропивницкий 0:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:1 Горняк-Спорт
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