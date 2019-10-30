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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Alians
5:2
Второй тайм: 90+'
Горняк-Спорт
Alians
Горняк-Спорт

Ход матча

10'
Загинайлов Сергей
1:0
22'
1:1
Yurii Kravchuk
35'
Загинайлов Сергей
2:1
49'
Maxim Gavras
3:1
54'
Загинайлов Сергей
4:1
59'
4:2
Збунь Алексей
67'
Faryd Suleyman
Загинайлов Сергей
 
69'
 
Artem Kozlov1
Одарюк Владимир
71'
Дугиенко Александр
5:2
72'
Vladyslav Zribnyak
Andrii Antsybor
 
84'
Artem Shpyryonok
Stanislav Sharay
 
84'
 
Батюшин Юрий
Чепелюк Александр

Предыдущие игры

Alians Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Горняк-Спорт Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Prikarpatye2 4:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2:4 Волынь Авангард Краматорск 1:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:0 Минай
Черкащина-Академия 1:2 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:0 Металлург Зп Агробизнес 4:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:2 Металлист-1925 Балканы 0:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:1 Ингулец Кремень 1:2 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 0:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 3:1 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:3 Николаев Горняк-Спорт 0:0 Волынь Агробизнес 0:0 Горняк-Спорт Николаев 0:0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1:1 Металлист-1925 Звезда Кропивницкий 0:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:1 Горняк-Спорт
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Загинайлов Сергей бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Yurii Kravchuk бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Загинайлов Сергей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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