Сиэтл Саундерс
2:1
Первый тайм: 39'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Даллас
1:0
18' ГолРуидиас Рауль
2:0
22' ГолJordan Morris1
25' Желтая карточкаАкоста Бриан
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Силва Луис
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
15 Jacori Hayes
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
18'
1:0
22'
2:0
25'
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Даллас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС
Загрузка...