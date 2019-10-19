  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Сиэтл Саундерс
2:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
18' Гол
Руидиас Рауль
2:0
22' Гол
Jordan Morris1
25' Желтая карточка
Акоста Бриан
39'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
1
Гонзалез
Джесси
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
2
Кэннон
Реджи
13
Ондрашек
Зденек
21
Michael
Barrios
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

Ход матча

18'
Руидиас Рауль
(Ролдан Кристиан)
1:0
22'
Jordan Morris1
(Джонс Джовин)
2:0
25'
 
Акоста Бриан

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Даллас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...