Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Рио Тинто
Портленд Тимберс
1:0
28' ГолКрейлах Дамир
18
Римандо
Ник
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
12
Steve
Clark
25
Туилома
Билл
11
Поло Энди
21
Diego
Chara
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС
Загрузка...