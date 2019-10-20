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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
28' Гол
Крейлах Дамир
31'
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
7
Саварино
Джефферсон
5
Бекерман
Кайл
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
33
Мабьяла
Ларрис
25
Туилома
Билл
4
Вильяфана
Хорхе
11
Поло Энди
21
Diego
Chara
22
Паредес
Кристиан
27
Dairon
Asprilla
10
Бланко
Себастьян
17
Jeremy
Ebobisse
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Портленд Тимберс
4-3-2-1

Ход матча

28'
Крейлах Дамир
(Corey Baird)
1:0

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс МЛС
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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