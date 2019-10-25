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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Лос-Анджелес
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
16' Гол
Вела Карлос
27' Желтая карточка
Китчен Перри
32'
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
24
Lee
Nguyen
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
1
Бингэм
Дэвид
21
Гонсалес
Джанкарло
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
2
Китчен
Перри
8
Дос
Сантос
Хонатан
18
Антуна
Уриэль
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

16'
Вела Карлос
(Diego Rossi)
1:0
27'
 
Китчен Перри

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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