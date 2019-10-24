Сиэтл Саундерс
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Реал Солт-Лейк
28' Желтая карточкаОнуоха Недум
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Силва Луис
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
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