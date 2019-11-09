Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте дель Валле
1:0
Первый тайм: 45+'
Колон
1:0
25' ГолЛеон Луис
27
Леон
Луис
21
Alan
Franco2
10
Efren
Mera
15
Jhon
Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
10 Efren MeraПолузащитник
-
15 Jhon SanchezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ньето ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Репетто Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Jorge OrtegaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
25'
1:0
Предыдущие игры
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +7 =6 -7Индепендьенте дель Валле 0:0 Дельфин Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле Ольмедо 1:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 4:0 Аукас
Индепендьенте дель Валле 0:1 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Фуэрса Амарилья Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Индепендьенте дель Валле
0 Колон
- 1:0 ИНД-КОЛ
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