Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте дель Валле
1:0
Первый тайм: 45+'
Колон
0'
1:0
25' Гол
Леон Луис
45'+51
14
Хорхе
Пинос
Хайман
4
Ландасури
Антони
27
Леон
Луис
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
16
Кристиан
Пеллерано
11
Cristian
Dajome
21
Alan
Franco2
10
Efren
Mera
15
Jhon
Sanchez
8
Торрес
Габриэль
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
24
Guillermo
Luis
Ortiz
13
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
8
Fernando
Zuqui
21
Лертора
Федерико
28
Marcelo
Estigarribia1
27
Wilson
Morelo
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Индепендьенте дель Валле
Колон

Ход матча

25'
Леон Луис
1:0

Предыдущие игры

Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Индепендьенте дель Валле 0:0 Дельфин Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле Ольмедо 1:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 4:0 Аукас
Индепендьенте дель Валле 0:1 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Фуэрса Амарилья Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
1/8 финала
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
1/4 финала
1 Коринтианс
1 Флуминенсе
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
5 Атлетико Минейро
2 Ла Экидад
1/2 финала
2 Коринтианс
4 Индепендьенте дель Валле
7 Колон
6 Атлетико Минейро
Финал
0 Индепендьенте дель Валле
0 Колон
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Леон Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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