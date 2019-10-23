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  3. Финляндия: Veikkausliiga Europa League: Плей-офф: 1/4 финала
HJK Helsinki1
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Lahti2
0'
31' Желтая карточка
Jeronimo Amione
1:0
32' Пенальти
Форселль Петтери
2:0
37' Гол
Менса Эванс
2:1
68' Пенальти
Josue Prieto
69' Желтая карточка
Вяйринен Тим
2:2
78' Гол
Jasin Assenhoun
109' Желтая карточка
Обилор Файтх
115' Желтая карточка
Тарасов Иван
4:2
Пен' Пенальти
 120'
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
18
Пейпонен
Рони
8
Рафинья
22
Кайринен
Каан
21
Форселль
Петтери
15
William
Parra
9
Риски
Рику
7
Вертайнен
Ээту
12
Joona
Tiainen
3
Хаухиа
Микко
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
6
Eemeli
Virta
8
Клинга
Матти
20
Josue
Prieto
24
Altin
Zeqiri
19
Jeronimo
Amione
11
Jasin
Assenhoun
HJK Helsinki1
Lahti2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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