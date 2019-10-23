HJK Helsinki1
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Telia 5G-areena
Lahti2
31' Желтая карточкаJeronimo Amione
1:0
32' ПенальтиФорселль Петтери
2:0
37' ГолМенса Эванс
2:1
68' ПенальтиJosue Prieto
69' Желтая карточкаВяйринен Тим
2:2
78' ГолJasin Assenhoun
109' Желтая карточкаОбилор Файтх
115' Желтая карточкаТарасов Иван
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
8
Рафинья
20
Josue
Prieto
24
Altin
Zeqiri
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РафиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
20 Тарасов ИванНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoПолузащитник
-
24 Altin ZeqiriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Lassi Forss
-
-
30 Juha Tuomi
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
31'
32'
1:0
37'
2:0
68'
2:1
69'
78'
2:2
106'
109'
115'
Пен
4:2
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