  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/2 финала
Лос-Анджелес
1:3
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
17' Гол
Eduard Atuesta
1:1
22' Гол
Руидиас Рауль
1:2
26' Гол
Лодейро Николас
1:3
64' Гол
Руидиас Рауль
81' Желтая карточка
Леердам Келвин
90' Желтая карточка
Nouhou Tolo1
90'+7
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
24
Lee
Nguyen
9
Diego
Rossi
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Пол
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

17'
Eduard Atuesta
1:0
22'
1:1
Руидиас Рауль
(Лодейро Николас)
26'
1:2
Лодейро Николас
(Джонс Джовин)
45'
Кайе Марк-Энтони
Latif Blessing
 
53'
Диоманде Адама
Родригес Пол
 
64'
1:3
Руидиас Рауль
(Лодейро Николас)
64'
 
Делем Жорди
Джонс Джовин
76'
 
Nouhou Tolo1
Jordan Morris1
77'
Adrien Perez
Lee Nguyen
 
81'
 
Леердам Келвин
88'
 
Торрес Роман
Смит Брэд
90'
 
Nouhou Tolo1

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...