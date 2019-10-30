Лос-Анджелес
1:3
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Сиэтл Саундерс
1:0
17' ГолEduard Atuesta
1:1
22' ГолРуидиас Рауль
1:2
26' ГолЛодейро Николас
1:3
64' ГолРуидиас Рауль
81' Желтая карточкаЛеердам Келвин
90' Желтая карточкаNouhou Tolo1
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Пол
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
17 Родригес ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Силва Луис
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
17'
1:0
22'
1:1
26'
1:2
64'
1:3
81'
90'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
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