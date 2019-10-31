Атланта Юнайтед
1:2
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Торонто
1:0
4' ГолJulian Gressel
9' Желтая карточкаБрэдли Майкл
1:1
14' ГолБенезе Николя
61' Желтая карточкаОсорио Джонатан
70' Желтая карточкаNick DeLeon
1:2
78' ГолNick DeLeon
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
4'
9'
14'
1:1
61'
70'
78'
1:2
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Торонто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
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