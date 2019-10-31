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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/2 финала
Атланта Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
4' Гол
Julian Gressel
9' Желтая карточка
Брэдли Майкл
1:1
14' Гол
Бенезе Николя
61' Желтая карточка
Осорио Джонатан
70' Желтая карточка
Nick DeLeon
1:2
78' Гол
Nick DeLeon
90'+6
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
3
Паркхёрст
Майкл
5
Пирес
Леандро
4
Погба
Флорентин
24
Julian
Gressel
6
Нэйджби
Дарлингтон
18
Джефф
Ларентоуикз
8
Барко
Эсекьель
10
Gonzalo
Martinez1
7
Мартинес
Хосеф
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
7
Бенезе
Николя
Атланта Юнайтед
4-4-1-1
Торонто
4-3-3

Ход матча

4'
Julian Gressel
(Gonzalo Martinez1)
1:0
9'
 
Брэдли Майкл
14'
1:1
Бенезе Николя
(Симан Лоран)
46'
 
Richie Laryea
Тсубаса Эндо
54'
 
Nick DeLeon
Бенезе Николя
61'
 
Осорио Джонатан
68'
 
Маллинс Патрик
Ауро Альваро
70'
 
Nick DeLeon
78'
1:2
Nick DeLeon
(Посуэло Алехандро)
81'
Hector Villalba1
Паркхёрст Майкл
 

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Торонто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Торонто 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС
Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бенезе Николя бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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